Российский авторынок показал в октябре рекордный рост

Производители надеются на хорошие продажи и в оставшиеся месяцы 2020 года

В минувшем октябре в России реализовали 154 164 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на 10 030 штук или на 7% больше результата за аналогичный месяц прошлого года. Такие данные приводит комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Председатель комитета Томас Штэрцель отметил, что октябрьский рост стал самым заметным в нынешнем году. Для сравнения, в этом июле продажи увеличились на 6,8%, в августе оставались примерно на уровне 2019 года, а в сентябре прибавка составила 3,4%. В первом же полугодии показатели были куда хуже, в том числе – из-за пандемии. За 10 месяцев текущего года в России продали 1 188 771 новую машину. Это на 12,1% меньше показателя за тот же период прошлого года.