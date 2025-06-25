Автомобильный портал Motorpage
25 июн 2025

Российский авторынок в мае потерял более 80 миллиардов рублей

Российский авторынок в мае потерял более 80 миллиардов рублей
Автор фото: ru.freepik.com

По итогам мая 2025 года, расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей существенно снизились, составив 285,2 млрд рублей. Это на 22,2% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12,5% ниже апрельского уровня

Китайские производители остаются лидерами рынка. На их долю в мае пришлось 57,2% от всех потраченных средств (163 млрд рублей). По объему продаж они также занимают первое место, реализовав 49,8 тыс. автомобилей. Вторую позицию по объему продаж удерживают российские бренды (30,2 тыс. автомобилей), хотя их доля в структуре финансовых затрат составила только 16,2% (46,1 млрд рублей). Далее идут европейцы (14,6%), японцы (5,6%), корейцы (2%) и американцы (1%). В мае затраты на покупку автомобилей выросли только у корейских марок. Россияне потратили на эти машины 5,7 млрд рублей (+2,7% больше, по сравнению с апрелем).

Аналитики связывают данную тенденцию со смещением спроса в сторону более доступных моделей массового сегмента. Это уменьшает долю более дорого сегмента авторынка в структуре продаж.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Водителям грозят новые штрафы за непропуск спецтранспорта без опознавательной раскраски

25 июня 2025

Франция обязала Tesla прекратить вводящую в заблуждение рекламу автопилота

25 июня 2025
Cadillac Celestiq (2024)

Cadillac наконец начал поставки своей самой дорогой модели Celestiq

25 июня 2025
GAC GS8 Dragon

Большой кроссовер GAC GS8 в России станет 4270-сильным гибридом

24 июня 2025
Lamborghini Temerario (2025)

Lamborghini называет синтетическое топливо спасением для ДВС

24 июня 2025

Строительство дорог в России стало дороже

24 июня 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

VGV U70 Pro - vgv u70 pro (2024) китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство Тест драйв
20 июня 2025

VGV U70 Pro
"Китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство"
SOUEAST S07 - soueast s07 (2025) полный привод, «автомат», chery
Тест драйв
14 июня 2025

SOUEAST S07
"Полный привод, «автомат», Chery"
KGM Rexton - kgm rexton (2025) сегодня, но по семь
Тест драйв
09 июня 2025

KGM Rexton
"Сегодня, но по семь"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 6 0 5 2