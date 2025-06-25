По итогам мая 2025 года, расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей существенно снизились, составив 285,2 млрд рублей. Это на 22,2% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12,5% ниже апрельского уровня

Китайские производители остаются лидерами рынка. На их долю в мае пришлось 57,2% от всех потраченных средств (163 млрд рублей). По объему продаж они также занимают первое место, реализовав 49,8 тыс. автомобилей. Вторую позицию по объему продаж удерживают российские бренды (30,2 тыс. автомобилей), хотя их доля в структуре финансовых затрат составила только 16,2% (46,1 млрд рублей). Далее идут европейцы (14,6%), японцы (5,6%), корейцы (2%) и американцы (1%). В мае затраты на покупку автомобилей выросли только у корейских марок. Россияне потратили на эти машины 5,7 млрд рублей (+2,7% больше, по сравнению с апрелем).

Аналитики связывают данную тенденцию со смещением спроса в сторону более доступных моделей массового сегмента. Это уменьшает долю более дорого сегмента авторынка в структуре продаж.

