Российский авторынок выходит на четвертое место в Европе

Российский рынок автомобилей в 2024 году укрепил свои позиции и занял четвертую строчку в рейтинге крупнейших авторынков Европы. За год в России было продано 1,57 млн новых автомобилей, что на 48,4% больше, чем в 2023 году. Такой впечатляющий рост позволил России обойти Италию и стать лидером по динамике среди европейских стран

На фоне этого успеха европейский авторынок в целом показал более скромный прирост — всего 0,9%, увеличившись до 12,96 млн автомобилей. Замедление роста отмечено после скачка в 13,7% годом ранее. Германия, Великобритания и Франция продолжают удерживать первые три места, тогда как Италия опустилась на пятую позицию. Таким образом, российский рынок демонстрирует, что даже в условиях экономических и политических вызовов высокие темпы роста возможны, если есть благоприятные внутренние факторы.

В то же время, лидерами среди автопроизводителей в Европейском Союзе остались Volkswagen (прирост в 2024 году составил 1% до 1 371 465 проданных авто), Toyota (+12% до 928 767 шт) и BMW (+6,3% до 774 925 шт). Пятерку замыкают Skoda (+12,7% до 766 510 шт) и Renault (+2,7% до 699 214 шт).