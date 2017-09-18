На российском вторичном автомобильном рынке в августе после июльского провала был отмечен значительный рост: продажи выросли на 6,5 процентов. Всего в последнем месяце лета было продано 480,6 автомобилей с пробегом.

Лидером по сделкам остается самый популярный российский автобренд Lada. В августе было продано 129,1 тыс. подержанных автомобилей этой марки (+4,9%), что составило более четверти от всего объема продаж. На втором месте Toyota с результатом в 53 тыс. автомобилей (+4,1%), на третьем — Nissan (26,1 тыс. автомобилей, +6,9%). Сильнее всего продаже на вторичке выросли у Kia (+20%) и Renault (+18%).

Среди моделей наибольшим спросом пользуется Lada 2114, продажи которой в августе выросли на 2,1% до 14 тыс. автомобилей, сообщает агентство "Автостат". На втором месте «классическая» Lada 2107 с показателем 12,4 тыс. автомобилей (+0,9%), на третьем — Ford Focus, продажи которого выросли на 36% до 12 тысяч. В Топ-10 также вошли Lada 2110 (10 437 автомобилей), Lada Priora (9548), Toyota Corolla (9326), Lada 4x4 (8134), Lada 2112 (7873), Lada 2115 (7873) и Hyundai Solaris (7391).

За первые восемь месяцев в России было продано 3 427 075 автомобилей с пробегом, что на 1,6% больше, чем годом ранее.