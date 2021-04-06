Российский рынок снова упал

Первые три месяца нового года показали нам очередное падение отечественного автомобильного рынка – машин было продано более чем на два процента меньше чем за аналогичный период прошлого года.

АЕБ сообщает, что за первый квартал текущего года было продано 387 322 новых автомобиля. Это на 2,8% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, Что касается марта, то в прошлом месяце продажи машин упали на 5,7% по сравнению с третьим месяцем 2020 года. Говоря простым языком, после наметившегося роста произошло очередное падение.

А ведь февраль подавал надежды – один процент, пусть это был и небольшой, но все же рост. Что касается лидеров рынка, то уже несколько лет подряд первое место занимает бренд Lada. Тройку замыкает Hyundai и Kia. Причем отечественный производитель даже продемонстрировал пятипроцентный рост, однако корейские бренды просели. Между тем, на рынке уже фиксируется рост цен на автомобили. В среднем – на пять-десять процентов. Поговаривают и о дефиците автомобилей, который продолжается с августа прошлого года.