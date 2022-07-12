Российскому авторынку предсказали быстрое восстановление

В России по итогам 2022 года продадут более миллиона автомобилей, а уже в 2024-м рынок превысит уровень прошлого года

Аналитики сообщают, что положительный прогноз возможен лишь в случае сохранения мер государственной поддержки. Если же ситуация будет ухудшаться (продолжит сокращаться импорт, бренды будут покидать Россию, санкционное давление усилится), продажи упадут на 50% — до 760 тысяч машин.

Любопытно, но на днях Минпромторг сделал свой собственный прогноз относительно перспектив рынка. К концу этого года ведомство рассчитывает продать около 750 тысяч автомобилей, аналогичные прогнозы, в частности, делает и руководство АвтоВАЗа.