Росстат рапортует о росте цен на бензин

Со стоимостью цен на топливо творится чехарда. Росстат заявляет, что они растут. В то же время ФАС заявляет, что все в порядке и причин для роста попросту нет. Что вообще происходит?

Давайте для начала разберемся в позициях обеих структур. Начнем с Росстата. Статистики заявляют нам, что с начала года цены на топливо уже поднялись, в среднем, на 2.5 процента. Более того – рост продолжается, в последнем отчете за март указывается, что цены, пусть и не намного, но выросли. Бензин подорожал на 13 копеек, а дизель на 4.

Теперь посмотрим, что нам говорят в ФАС. По их мнению, причин для беспокойства нет, а копеечные показатели - не повод бить тревогу. Каких-либо серьёзных предпосылок для сильного роста нет. Особенно интересно слышать такие вести, на фоне, например, заявлений счетной палаты относительно повторения топливного кризиса, который будет происходить по сценарию 2018 года. Общественные организации вроде Независимого топливного союза тоже обеспокоены. Совсем недавно они даже направляли письмо премьер-министру РФ, где высказывали серьезные опасения по поводу цен. Прогноз НТС неутешителен – за год цены вырастут на 15 процентов.