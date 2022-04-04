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4 апр 2022

Рост цен на автомобили серьезно изменил поведение водителей

Рост цен на автомобили серьезно изменил поведение водителей

Сейчас уже не купишь автомобиль за шестьсот тысяч, как раньше, даже самые бюджетные новые автомобили начинаются с отметки в полтора миллиона рублей. Разумеется, такая ситуация не будет постоянной, но пока с ней надо как-то мириться

Повышение цен на машины повлекло за собой и повышение цен на запчасти и водители стали в буквальном смысле аккуратнее. Люди попросту хотят беречь свои машины. К примеру, недавнее исследование НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) показало, что около тридцати процентов отечественных автолюбителей стали реже пользоваться своими машинами, еще больше людей даже готовы отказаться от персональных железных коней и пересесть на общественный транспорт.

Что касается самой модели поведения, то две трети российских автомобилистов считают, что стали более внимательными на дороге из-за опасений попасть в ДТП. «Для владельцев автомобилей острой становится проблема обслуживания и ремонта, в том числе гарантийного. Не исключено, что в ближайшем будущем дилеры столкнутся с невозможностью выполнять свои обязательства по гарантийному обслуживанию, а ремонт автомобилей, для которых гарантийный период закончился, будет затруднен из-за нехватки автозапчастей», — объяснила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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