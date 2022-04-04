Рост цен на автомобили серьезно изменил поведение водителей

Сейчас уже не купишь автомобиль за шестьсот тысяч, как раньше, даже самые бюджетные новые автомобили начинаются с отметки в полтора миллиона рублей. Разумеется, такая ситуация не будет постоянной, но пока с ней надо как-то мириться

Повышение цен на машины повлекло за собой и повышение цен на запчасти и водители стали в буквальном смысле аккуратнее. Люди попросту хотят беречь свои машины. К примеру, недавнее исследование НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) показало, что около тридцати процентов отечественных автолюбителей стали реже пользоваться своими машинами, еще больше людей даже готовы отказаться от персональных железных коней и пересесть на общественный транспорт.

Что касается самой модели поведения, то две трети российских автомобилистов считают, что стали более внимательными на дороге из-за опасений попасть в ДТП. «Для владельцев автомобилей острой становится проблема обслуживания и ремонта, в том числе гарантийного. Не исключено, что в ближайшем будущем дилеры столкнутся с невозможностью выполнять свои обязательства по гарантийному обслуживанию, а ремонт автомобилей, для которых гарантийный период закончился, будет затруднен из-за нехватки автозапчастей», — объяснила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.