Страховщики снова недовольны: средняя выплата о ОСАГО продолжает расти. В январе-ноябре 2017 года она выросла на 12% и составила 76 471 рублей. Средняя премия при этом наоборот сократилась на 4% до 5817 тыс. рублей.

В январе-ноябре 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 205,8 млрд рублей, сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 13% - до 167,9 млрд рублей.

«Новых тенденций на рынке ОСАГО не выявлено – по-прежнему этот сегмент находится в кризисе. Как показывают наши данные, по уровню средней премии мы вообще вернулись к значениям, которые имели до повышения тарифов. В июне 2015 года ее размер составлял практически те же 5,8 тыс. рублей, а в августе-октябре даже выше – на уровне 6 тыс. рублей. Это происходит при постоянном росте средней выплаты, который в основном спровоцирован активностью мошенников», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам увеличение числа заключенных договоров в ноябре на 1,4% вызвано мерами по повышению доступности ОСАГО благодаря работе Единого агента РСА и продажам электронного ОСАГО.

При этом, РСА предложила бороться с теми, кто вводит неверные данные для занижения стоимости полиса. В том числе это введение временной франшизы, то есть отсрочки вступления в силу договора ОСАГО, купленного электронным способом.

