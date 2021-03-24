Русская православная церковь выступила против платных парковок

Как известно, с пятого апреля стоимость парковки практически на всех улицах в пределах Садового кольца составит 380 рублей в час. Кроме того, даже по воскресеньям за стоянку придется платить. Общественность и жители районов уже высказали и продолжают высказывать недовольство в отношении подобных драконовских мер. Теперь к их голосам присоединилась и церковь

Представители духовенства заявили, что платные парковки в выходные дни ухудшают положение прихожан, которые приезжают в церкви и храмы на воскресные богослужения. «Невозможность бесплатно припарковать свой автомобиль около храма в центре города на время воскресного богослужения существенным образом ухудшит положение прихожан Русской православной церкви, особенно семей с детьми. Для многих это станет непреодолимым препятствием для посещения богослужений в этом храме, заставит сменить приход, разрушит социальные связи, которые формируются десятилетиями» - приводит РИА Новости слова заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.