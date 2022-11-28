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28 ноя 2022

С Января следующего года заработает единое ОСАГО для РФ и Беларуси

С Января следующего года заработает единое ОСАГО для РФ и Беларуси

С января 2023 года водители в России смогут покупать полис ОСАГО с расширенной на Беларусь зоной действия. Соответственно, белорусам предложат аналогичные полисы, но с  расширением на РФ

«Сейчас идет согласование условий и подходов, базовые вещи согласованы, это будет автоматическое расширение, включение «зеленой карты» на Белоруссию на человека. Это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от Белоруссии» - заявил глава Всероссийского союза страховщиков, Евгений Уфимцев, в интервью «Известиям».

Фактически, нововведение сводит на нет необходимость покупки «Зеленых карт». Совсем скоро их отменят вовсе, согласно законопроекту, который был принят еще в середине октября.

При написании новости использовалась информация:
Известия

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