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7 фев 2025

С какой проблемой владельцы электромобилей сталкиваются чаще всего?

С какой проблемой владельцы электромобилей сталкиваются чаще всего?

Ранее водители электромобилей сталкивались с двумя основными проблемами: ограниченный запас хода и длительное время зарядки. Однако с развитием технологий на первый план вышла другая трудность — отсутствие зарядных станций

Согласно опросу Shell, 60% европейских водителей готовы к дальним поездкам, только в том случае если по пути будут зарядные станции со свободными местами. Производители автомобилей уже осознали проблему и предпринимают меры для ее решения.

Компании сотрудничают с различными операторами зарядных сетей, расширяя доступность станций. Одновременно они работают над прозрачностью тарифов. Например, Mercedes через приложение ‘me Charge’ предоставляет доступ к 2 миллионам станций по всему миру, отображая цены, наличие свободных мест и ближайшие сервисы, что помогает водителям лучше планировать поездку. Кроме того, внедряется возможность выбора персонализированных тарифных планов, что делает процесс зарядки удобнее и экономичнее.

Некоторые автопроизводители делают поиск зарядных станций более удобным, внедряя цифровые технологии. Например, MINI совместно с Parkopedia разработали систему, которая прямо на дисплее автомобиля показывает актуальную информацию о зарядных станциях, включая наличие свободных мест, цены, отзывы пользователей и даже фотографии парковок.

В любом случае, для решения этой проблемы необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Если европейские правительства намерены пересадить людей на электрокары в следующие 10 лет, то им необходимо распределять бюджетные средства на строительство зарядных станций, а не просто переадрисовывать решение этой задачи на автопроизводителей. Интересно посмотреть, по какому сценарию будет развиваться “электрификация” автомобильного рынка в России.

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