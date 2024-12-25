SAIC и Volkswagen готовят три новые модели для китайского рынка на 2026 год

Совместное предприятие SAIC-Volkswagen планирует представить на китайском рынке три новые модели в 2026 году. Судя по опубликованной информации, один из них будет электрокаром, а два других гибридами

Предполагается, что полностью электрическая модель - это кроссовер, созданный на платформе CEA, разработанной совместно Volkswagen и Xpeng. Подключаемым гибридом может стать седан на базе Roewe D7, а EREV-гибридом - среднеразмерный кроссовер, в основу которого лег концепт IM Motors с кодовым названием S31L. Все три модели будут выпущены под брендом Volkswagen.

Слухи о разработке новой серии “зеленых” моделей были подтверждены летом этого года. Автомобили должны получить новые твердотельные аккумуляторы, но другие технические подробности пока не раскрываются.