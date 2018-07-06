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6 июл 2018

Самые популярные автомобили первого полугодия. Топ-10

Самые популярные автомобили первого полугодия. Топ-10

Несмотря на выросшие ставки утильсбора и, соответственно, поднявшиеся цены на новые автомобили российский авторынок новых легковых автомобилей продолжает показывать положительную динамику.

В июне этого года темпы роста замедлились до 10,8%, был продан 156 351 автомобиль, по итогам первого полугодия продажи составили 849 221 автомобилей, что на 18,2% больше, чем годом ранее. Представители бизнеса оптимистично смотрят в будущее и надеются, что по итогам года в России будет продано более 1,5 миллиона автомобилей.

В июне, неожиданно, в лидеры по продажам вырвались вазовские модели: самой популярной стала Lada Vesta, на втором месте Lada Granta, а Kia Rio, который возглавлял топ продаж с начала года, откатился аж на третью позицию.

Впрочем, по итогам первых шести месяцев корейский «бюджетник» удерживает первое место: в январе-июне было продано 51 558 Kia Rio, что на 11,6% больше, чем годом ранее. Lada Vesta с показателем в 49 365 (+43,4%) на втором месте, замыкает первую тройку Lada Granta (45 672 автомобиля, практически на уровне прошлого года). В пятерку также вошли Hyundai Solaris с 33 857 (на уровне прошлого года) проданными седанами и Hyundai Creta (33 224 автомобиля, +37%), которая является бессменным лидером сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

В топ-10 также вошли седан Volkswagen Polo (26 966 автомобилей, +24%), Renault Duster (21 290 шт., на уровне прошлого года), Lada Largus (20 989 шт., +53%), Skoda Rapid (16 964 автомобилей, +24%) и Kia Sportage с результатом в 16 660 проданных автомобилей (+30%).

В топ-25 практически у всех моделей наблюдается положительная динамика продаж. Упал интерес лишь к Chevrolet Niva и Toyota RAV4.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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