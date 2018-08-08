Скептики говорили о том, что чемпионат мира по футболу и дачный сезон негативно отразятся на рынке новых автомобилей в России. Но результаты продаж за июль показывают, что рынок продолжает расти

Второй месяц подряд рейтинг популярности новых автомобилей возглавляет Lada Vesta, продажи которой выросли на 38,5% до 8991 автомобилей. Бывший лидер рейтинга, Kia Rio разошелся тиражом в 7801 автомобиль, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку Lada Granta с результатом в 7599 автомобилей, это на 6,5% меньше, чем годом ранее. Продолжает стремительно терять свои позиции Hyundai Solaris: он опустился на пятое место, пропустив вперед седан Volkswagen Polo.

По итогам первых семи месяцев лидерство пока у Kia Rio (59 359 автомобилей, +8,6%). Но если тенденция последних месяцев сохранится, то вскоре Lada Vesta выйдет вперед и по итогам продаж с начала года. Сейчас она находится на втором месте с результатом в 58 626 автомобилей, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Позициям Lada Granta пока тоже ничего не угрожает, она плотно удерживает третье место с результатом в 53 271 автомобиль (+6,2%).

В топ-25 самых популярных моделей на российском рынке почти все автомобили показали положительную динамику роста по итогам июля. Неудачниками можно считать соплатформенные Kia Rio и Hyundai Solaris, Lada Granta и Renault Kaptur, продажи которых по сравнению с июлем прошлого года, упали сильнее, чем у других моделей в рейтинге.