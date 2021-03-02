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2 мар 2021

Съедобный автомобиль установил рекорд скорости

Съедобный автомобиль установил рекорд скорости
Автор фото: фирма-производитель

Америка славится интересными и необычными рекордами. Любопытно, что и большинство рекордов скорости было установлено именно там. Недавно там был зафиксирован еще один, на первый взгляд, очень скромный.

27 километров в час и 106 метров пройденного расстояния. Для обычного автомобиля эти значения выглядят, как минимум, смешными.  А теперь посмотрите на этот рекорд иначе, дело в том, что он принадлежит съедобной машине, иначе говоря, торту на колесах.  Да, гоночный болид  построен из сотни коржей  обрамленных кремом и глазурью.

Чем же торт приводится в движение? Здесь установлен электрический двигатель, кроме того важно отметить, что весь торт построен на алюминиевом конструктиве, к нему крепятся и колеса. Это и понятно, иначе бы он развалился буквально на старте.

При написании новости использовалась информация:
drom

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