Съедобный автомобиль установил рекорд скорости

Америка славится интересными и необычными рекордами. Любопытно, что и большинство рекордов скорости было установлено именно там. Недавно там был зафиксирован еще один, на первый взгляд, очень скромный.

27 километров в час и 106 метров пройденного расстояния. Для обычного автомобиля эти значения выглядят, как минимум, смешными. А теперь посмотрите на этот рекорд иначе, дело в том, что он принадлежит съедобной машине, иначе говоря, торту на колесах. Да, гоночный болид построен из сотни коржей обрамленных кремом и глазурью.

Чем же торт приводится в движение? Здесь установлен электрический двигатель, кроме того важно отметить, что весь торт построен на алюминиевом конструктиве, к нему крепятся и колеса. Это и понятно, иначе бы он развалился буквально на старте.