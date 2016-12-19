Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния сегмента электрических автомобилей российского авторынка в ноябре текущего года.

Согласно данным, предоставленным аналитиками, в прошлом месяце объем реализации электрокаров на российском рынке был зафиксирован на уровне 9 экземпляров, что на 29% превышает результаты ноября 2015 года, когда объем продаж электромобилей составил 7 экземпляров.

Как отмечают эксперты в своем исследовании, прирост этого сегмента по итогам месяца был отмечен в этом году уже в третий раз. Ранее подобная динамика проявлялась только в марте (+167%) и в сентябре (+22%).

По итогам одиннадцати месяцев на территории РФ было зарегистрировано 72 электрокара. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда россияне приобрели 104 электромобиля, этот показатель сократился на 31%.

В структуре ноябрьских продаж сегмента наибольшая доля (55,6%) приходятся на седаны Model S американского автопроизводителя Tesla Motors. Еще три автомобиля – это французские ситикары Renault Twizy, которые стали доступны для приобретения частными клиентами в начале сентябре этого года. Оставшийся один автомобиль – это новый кроссовер Tesla Model X.

Напомним, что ранее компания Renault открыла свои частным клиентам в России доступ к двух электрическим моделям – ситикару Twizy и многоцелевому легкому коммерческому фургону Kangoo. Обе эти модели были и ранее представлены на российском рынке, но приобрести их могли только корпоративные клиенты компании.

Практически одновременно с этим японская компания Mitsubishi прекратила продажи компактного электрохэтча i-MiEV в России. Официальные представители компании утверждают, что такое решение было принято из-за слишком низкого курса рубля по отношению к японской йене.