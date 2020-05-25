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25 май 2020

Штраф за неправильное пересечение ЖД-путей могут увеличить

Штраф за неправильное пересечение ЖД-путей могут увеличить

Госдума продолжает генерировать разнообразие карательных мер. Новые намерения – в нижнюю палату парламента внесен законопроект, предусматривающий пятикратное увеличение штрафа за нарушение правил переезда через железнодорожные пути

«Законопроектом предлагается увеличить до 5 тыс. руб. размер административного штрафа за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно за остановку или стоянку на железнодорожном переезде», — отмечено в пояснительной записке к документу, сообщает агентство «Москва».

Авторы законопроекта уточняют, что ужесточение наказания необходимо в связи высокой тяжестью дорожно-транспортных происшествий на ЖД-переездах, которые остаются наиболее опасными участками автомобильных дорог. По статистике, большинство аварий на переездах связано именно с грубыми нарушениями ПДД, вызванными невнимательностью водителей

При написании новости использовалась информация:
РБК

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