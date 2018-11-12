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12 ноя 2018

Штраф за опасное вождение будет введен

Штраф за опасное вождение будет введен

По сообщению пресс-службы ГИБДД, поправки в законодательство, регулирующие данный вопрос, находятся на рассмотрении в Госдуме

Напомним, что термин опасное вождение появился в ПДД еще два года назад - в июне 2016. Еще через месяц в Госдуму был внесен законопроект о введении административного взыскания, а именно штрафа в размере 5000 тысяч рублей. Более того проект был принят в первом чтении, однако дальше по каким то причинам не пошел.

Дело в том, что в ведомстве высказали пожелание дополнить законопроект пунктами об ответственности за выявленные повторные случаи опасного вождения. Предлагалось ввести: административный арест, лишение водительских прав на срок от двух лет до пожизненного. Однако ни одно изменение так и не было принято.

Сейчас, как заявили в пресс-службе ГИБДД, проект находится на рассмотрении в Думе. Более того, он остался в первозданном виде, т.е. кроме штрафа никаких мер применяться не будет. К сожалению,  сроки так и остаются неназванными. К слову,  для граждан, был запущен специальный сайт, где наглядно, с картинками и видеороликами, показано, за какие агрессивные манёвры в будущем могут оштрафовать на 5000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
опасноевождение.рф, Колеса , РБК

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