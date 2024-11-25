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25 ноя 2024

Штраф за отсутствие ОСАГО в России вырастет до 5 тысяч рублей

Штраф за отсутствие ОСАГО в России вырастет до 5 тысяч рублей

Госдума планирует увеличить штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО с 800 до 5 000 рублей — впервые за 20 лет существования обязательного страхования. Это решение поддержали правительство, МВД и страховщики

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), до 10% водителей в России (около 3,6 млн человек) ездят без ОСАГО, что усложняет процесс возмещения ущерба пострадавшим в ДТП. Несмотря на повышение штрафов, эксперты уверены, что мера будет эффективной только при автоматизации контроля через дорожные камеры.

Пилотный проект проверки полисов с помощью камер может стартовать не ранее 2026 года после доработки систем МВД и Национальной страховой информационной системы. При этом с 2025 года ГИБДД перестанет проверять наличие ОСАГО при регистрации автомобилей.

Эксперты считают, что наряду с повышением штрафов нужно увеличить страховые выплаты, которые сейчас значительно ниже реальных затрат на ремонт.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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