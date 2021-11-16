Штраф за подделку водительского удостоверения будет повышен

Сейчас в сети можно найти целую россыпь объявлений, где предлагается приобрести водительское удостоверение той или иной категории. Этот факт очень огорчает отечественных законодателей

Как сообщают «Известия», зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный уже направил обращение в Генеральную прокуратуру. По мнению Выборного, в данный момент люди рассуждают, что нет ничего зазорного в покупке поддельного удостоверения, так как сколь либо серьезная ответственность существует лишь для тех, кто эти документы подделывает.

Доля правды в этих словах действительно есть. Факт, согласно действующему законодательству, водителей с поддельными правами можно привлечь лишь по статье 12.7 КоАП. Штраф по ней составляет от 5000 до 15 000 рублей. Если же водитель был прав лишен, но ездит с поддельным документом, то с него могут взыскать 30 000 рублей, также ему грозит административный арест на 15 суток. Изготовителей же поддельных бумаг можно лишить свободы сроком на два года.