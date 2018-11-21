Штраф за техосмотр возвращается

В преддверии всех изменений по регистрации транспортных средств Госдума решила вернуть штраф за отсутствие пункта о прохождении техосмотра. На данный момент, вопрос проходит обсуждения

Сегодня депутаты должны одобрить в первом чтении возвращение штрафа за непройденный техосмотр. Он составит 2000 руб. При этом контроль наличия диагностической карты будет осуществляться комплексами фиксации нарушений ПДД, которые получат доступ к базе ЕАИСТО. Штраф будет выписываться раз в сутки, начиная с первой фиксации нарушения.

Также некоторые штрафы будут введены в отношении операторов, предоставляющих услугу по прохождению ТО. За проведение ТО без аккредитации и передачу неверных сведений в базу данных о пройденных техосмотрах на организацию будет наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того вводится персональный штраф для сотрудников. Уличенные в незаконной деятельности лица будут оштрафованы на 10 тысяч рублей. Повторные нарушения обернутся для организации еще большим штрафом - на сумму в 500 тысяч рублей.