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3 авг 2023

Штрафы за превышение средней скорости возвращаются

Штрафы за превышение средней скорости возвращаются

Минтранс РФ подготовил проект поправок к ПДД, согласно которому могут вернуться штрафы за превышение средней скорости

Фактически данные поправки возвращают к практике замер времени в пути между дорожными камерами для выявления нарушений. Такой подход был отменен два года назад в связи с тем, что не было юридических оснований указывать участок дороги в качестве места совершения правонарушения. Данный вопрос будет урегулирован новыми правками и соответствующие изменения будут внесены в КоАП.

Эксперты высказывают разные мнения по поводу этих изменений, но власти намерены вернуть контроль средней скорости для уменьшения аварийности на дорогах. В этом их поддерживают и производители дорожных камер, но отмечают, что у водителей отсутствуют объективные средства для контроля данного параметра.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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