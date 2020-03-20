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20 мар 2020

Синоптики посоветовали водителям готовиться к смене резины

Синоптики посоветовали водителям готовиться к смене резины

По прогнозам метеорологов, в столице пока еще не исключена небольшая гололедица, но температура уже положительная

Московским автомобилистам следует подготовиться к смене резины на летнюю. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на замдиректора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева. По его словам, гололедица в столице небольшая еще возможна, но температура уже положительная.

По данным Гидрометцентра, в предстоящие выходные, 21–22 марта, в столице ожидается похолодание, но оно будет непродолжительным. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 1–2 градусов.

Любопытно, что ранее государственная компания «Автодор» предложила сократить срок использования шипованных шин. Водителей, которые не соблюдают эти правила, предлагается штрафовать. Сумма возможного взыскания при этом не уточняется. На данный момент документ уже направлен в Минтранс.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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