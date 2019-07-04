Система «Платон» «пропишется» на региональных дорогах

Инициатива идет от региональных властей, распространить систему они хотят на самые загруженные местные дороги

Как сообщил министр транспорта РФ, Евгений Дитрих, причина подобной инициативы лежит на поверхности. По региональным дорогам большегрузы объезжают платные участки федеральных трасс, чтобы сэкономить, разрушая при этом покрытие уже региональных дорог, зачастую не предназначенных для интенсивного движения грузового транспорта, а компенсацию за это регионы не получают.

«Регионы просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны. Но поскольку система «Платон» это достаточно серьезная социальная история, мы ее пока никуда не запускаем, то есть она пока только обсуждается», — передает слова министра транспорта Евгения Дитриха агентство ТАСС.