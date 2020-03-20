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20 мар 2020

Систему «Платон» предложили временно отключить

Систему «Платон» предложили временно отключить

Систему «Платон», взимающую плату с 12-тонных грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам, могут временно отключить из-за распространения в России коронавируса

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке. По его словам, отказ от взимания платы может существенно снизить издержки перевозчиков.

«Временная отмена «Платона» заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости непродуктового сегмента. Сейчас эта мера, насколько я знаю, поддержана и должна быть реализована», — рассказал источник.

Система взимания платы с грузовиков весом более 12 тонн за проезд по федеральным трассам «Платон» заработала в России 15 ноября 2015 года. Ее ввод вызвал многочисленные протесты дальнобойщиков. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составил 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года он вырастет до 2,35 руб./км. Как ранее рассказал министр транспорта Евгений Дитрих, далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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