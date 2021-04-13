Систему техосмотра можно обмануть.

Оказывается, база данных, где хранятся все данные о процедурах техосмотра, не имеет никаких средств защиты перед фальсифицированными материалами

«Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиты загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса № 97» - цитирует Коммерсантъ письмо главы ГИБДД, Николая Шеюхина.

Да, каждая процедура техосмотра должна фиксироваться на фото, но выходит так, что в систему можно подгрузить, что называется, отретушированные снимки, например, заменив номер на автомобиле. На данный момент, власти не предоставляют никаких комментариев относительно мер по защите фотобанка от некачественных материалов. Мы даже не знаем- ведётся ли какая-нибудь разработка в данном направлении.

Напомним , что на данный момент существует около пяти тысяч зарегистрированных операторов - то есть тех организаций, которые могут оказывать услуги по проведению техосмотра. Любопытный факт - эксперты полагают, что «реальных» из них (имеющих оборудование, помещение и т. д.) только 1-1,5 тысячи, остальные — брокеры и агенты, торгующие картами».