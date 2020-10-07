Skoda приступила к тестам новой Fabia

Чешская марка начала дорожные испытания компактного хэтчбека, выпуск которого начнется в 2021 году

Компания Skoda начала дорожные испытания компактного хэтчбека Fabia нового поколения. Шпионские фотографии тестового прототипа новинки, агрегаты которой спрятаны под закамуфлированным кузовом Volkswagen Polo, опубликовало издание Motor1. Автомобиль был замечен во время испытаний всего через 10 дней после того, как новый глава чешской марки Томас Шефер заявил о том, что Skoda собирается выпустить новую Fabia в 2021 году.

Кузов от Volkswagen Polo для обкатки нового шасси был выбран не случайно: следующую Skoda Fabia построят на той же платформе MQB-A0, которая также используют на моделях Seat Ibiza и Audi A1 нового поколения. При этом, как ожидается, дизайн Fabia будет иметь много общего со внешностью новых автомобилей Skoda — Scala, Octavia и Kamiq. Моторная гамма автомобиля будет представлена трехцилиндровыми атмосферными и турбированными двигателями, которые в зависимости от модификации будут действовать вместе с механической коробкой передач или с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.