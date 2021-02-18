Сколько мы тратим в год на автомобиль

Эксперты подсчитали среднюю сумму финансовых затрат автовладельцев на своих железных коней.

Итак, знаете ли вы дорогие читатели, во сколько вам обходится год владения автомобилем? Почти в 180 тысяч рублей. На что же уходят такие деньжищи? Во-первых, на бензин. На него уходит большая часть затрат – более трети. Вторая статья расходов – техосмотр, мойка и прочие технические процедуры. Третья часть – страхование и налоги.

Любопытно, пусть мы и не замечаем, но даже покупка USB-кабеля, или держателя для смартфона являются для нас серьезными финансовыми издержками. Омывающая жидкость и резина – тоже часть расходов.