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18 фев 2021

Сколько мы тратим в год на автомобиль

Сколько мы тратим в год на автомобиль

Эксперты подсчитали среднюю сумму финансовых затрат автовладельцев на своих железных коней.

Итак,  знаете ли вы дорогие читатели, во сколько вам обходится год владения автомобилем?  Почти в 180 тысяч рублей.  На что же уходят такие деньжищи? Во-первых, на бензин.  На него уходит большая часть затрат – более трети.  Вторая статья расходов – техосмотр, мойка и прочие технические процедуры. Третья часть – страхование и налоги.

Любопытно, пусть мы и не замечаем, но даже покупка USB-кабеля, или держателя для смартфона являются для нас серьезными финансовыми издержками.  Омывающая жидкость и резина – тоже часть расходов.

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