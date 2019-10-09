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9 окт 2019

Сколько продлится дорожный ад? Ответ есть!

Сколько продлится дорожный ад? Ответ есть!

Чиновники рассказали, сколько еще продлится массовый ремонт дорог в столице. Подождать придется минимум года три

По словам главы департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева из интервью газете «Коммерсантъ», глобальные работы по реконструкции улиц и дорог в центральной части города завершатся через 2-3 года, а за пределами ТТК – только через 5-6 лет. Ремонт идет в рамках сразу нескольких масштабных программ: «Моя улица», «Мой район», («Развитие городской среды» и «Развитие транспортной системы», а в городе более 3000 улиц. На работы по благоустройству улиц уходит около 35-40 млрд рублей.

Заметим, что в последнее время все эти ремонты проводятся с большим количеством нарушений, от которых страдают обычные водители. Уже поступают тонны жалоб от водителей на появившиеся выступы на проезжей части, не отмеченные зоны ремонта, неровно установленные пресловутые бордюры. 

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