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12 дек 2022

Сколько россиянин готов платить за проезд по платным дорогам?

Сколько россиянин готов платить за проезд по платным дорогам?

В России с каждым годом появляется все больше платных дорог. Взять, к примеру, Москву, совсем скоро здесь заработает скоростной диаметр, правда за проезд тоже придется платить, хоть и жителям других регионов

К слову, не так давно российские аналитики вычислили среднюю сумму, которую россиянин готов отдать за проезд по платной магистрали. Порог в 500 рублей назвали наиболее приемлемым во всех регионах. Так, в Московском за него проголосовали 77%, и это — самый низкий результат по стране. 13% готовы разово платить 1000 рублей, 2% — 2000 рублей, 1% — до 5000 рублей. Ещё 2% согласны расстаться с любой суммой, поскольку ценят комфорт.

В то же время большинство респондентов высказались с резкой критикой недавних намерений Минтранса повысить стоимость километра пути на «платниках» - с нынешних трех рублей до пяти-восьми (в зависимости от типа дороги). Россияне считают, что ценник за проезд и так слишком высок.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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