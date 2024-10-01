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1 окт 2024

Скончался легендарный дизайнер Mercedes-Benz Бруно Сакко

Скончался легендарный дизайнер Mercedes-Benz Бруно Сакко

Стало известно о кончине известного дизайнера автомобилей Mercedes-Benz Бруно Сакко. Маэстро скончался 19 сентября на 91-м году жизни. Об этом журналистам стало известно только в конце месяца

Бруно Сакко проработал в Mercedes-Benz 41 год (с 1958 по 1999 гг), 25 лет из которых он занимал пост шеф-дизайнера компании (с 1975 по 1999 гг). Сакко приложил руку к созданию самых культовых моделей, выходивших в 1980-х и 1990-х годах. Одной из первых творений на посту главного дизайнера стал универсал E-Class поколения W123, занявший особое место в истории, как первый Mercedes в кузове универсал. Также Сакко создал образы трех поколений S-Class (W126, W140, W220), седанов E-Class (W124, W210), более компактного C-Class (W201, W202, W203) и множества других моделей, включая A-Class, который вывели на рынок в 1997 году.

Особое место в портфолио художника занимали и концепты, такие как C111 и C111-II. Первый 111-й показали во Франкфурте в 1969 году. Это был экспериментальный автомобиль, который был создан не только для демонстрации дизайнерского стиля, но и новых инженерных достижений. C111 оснащался 3-секционным роторным двигателем мощностью 280 л.с. Модель сравнивали с Lamborghini Miura, отмечая более тихую работу двигателя, по сравнению с монструозным V12. Через год компания показала второй этап развития C111, но уже с иным дизайном и более мощным 4-секционным роторным двигателем на 350 л.с. Автомобиль был способен набрать первую “сотню” за 4,9 с. Максимальная же скорость была ограничена на отметке 300 км/ч. 

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