Словения представляет собственный гиперкар

Словенско-австрийский производитель эксклюзивных автомобилей Tushek & Spigel Supercars поделился характеристиками и изображениями родстера TS 900 H Apex. Кажется, Bugatti Chiron пора уйти в тень…

И это не голословные заявления. Производитель заявляет, что мощностные характеристики новинки идентичны Chiron и мы склонный в это поверить, так как под капотом TS 900 H Apex расположилась силовая установка, которая состоит из двух электромоторов и V-образной 5,2-литровой компрессорной «восьмерки». Мощность такого комплекта составляет 963 лошадиные силы. Любопытно, что заявленный разгон до сотни – 2.5 секунды, такие же показатели демонстрирует и, ранее упомянутый, Chiron.

Представить супергибрид публике создатели планируют через месяц. Показ состоится на автошоу Salon Privé в британском дворце Бленхейм 7 сентября. Цены и тираж гиперкара пока держатся в секрете.