Смертность на дорогах России достигла рекордной отметки

Читатели Motorpgae, не спешите злорадствовать. Рекорд вышел хорошим - смертность снизилась и серьезно!

На 5,4 процента - ровно настолько снизились показатели отчетного 2020 года. Если учесть, что в позапрошлом году уровень смертности был зафиксирован на почти двенадцати процентной отметке, то динамика действительно положительная.

«У нас хорошие результаты по безопасности дорожного движения, на 5,4% снижение (смертности) к уровню 2019 года. Мы, по сути, достигли рекордно низких показателей за всю современную историю по смертности на дорогах» - цитирует портал Drom руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» Алексея Цыденова, который и привёл данные о снижении. К сожалению, назвать их абсолютными мешает тот факт, что ГИБДД ещё не выпустила свою статистику с точными значениями. Напомним, что, согласно распоряжению президента РФ, к 2030 году страна должна достигнуть практически нулевого уровня смертности на дорогах (в соотношении- 4 погибших на 100 тысяч человек).