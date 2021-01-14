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14 янв 2021

Смертность на дорогах России достигла рекордной отметки

Смертность на дорогах России достигла рекордной отметки

Читатели Motorpgae, не спешите злорадствовать. Рекорд вышел хорошим - смертность снизилась и серьезно!

На 5,4 процента - ровно настолько снизились показатели отчетного 2020 года. Если учесть, что в позапрошлом году уровень смертности был зафиксирован на почти двенадцати процентной отметке, то динамика действительно положительная.

«У нас хорошие результаты по безопасности дорожного движения, на 5,4% снижение (смертности) к уровню 2019 года. Мы, по сути, достигли рекордно низких показателей за всю современную историю по смертности на дорогах» - цитирует портал Drom руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» Алексея Цыденова, который и привёл данные о снижении. К сожалению, назвать их абсолютными мешает тот факт, что ГИБДД ещё не выпустила свою статистику с точными значениями. Напомним, что, согласно распоряжению президента РФ, к 2030 году страна должна достигнуть  практически нулевого уровня смертности на дорогах (в соотношении- 4 погибших на 100 тысяч человек).

При написании новости использовалась информация:
Drom

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