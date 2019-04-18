Снять автомобиль с учёта можно будет прямо из дома

Для того, чтобы прекратить регистрацию бывшему собственнику не нужно ехать в ГАИ — можно снять машину с учета через портал Госуслуг

Эта услуга доступна для граждан, которые продали свое транспортное средство, но покупатель в течении 10 дней с момента заключения сделки не поставил его на учет на себя. Вся процедура оказывается в электронном виде без посещения регистрационного подразделения Госавтоинспекции.

Сама процедура очень проста - необходимо зайти под своей учетной записью на сайт www.gosuslugi.ru в раздел «Регистрация транспортного средства», далее выбрать подраздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ» и затем заполнить все необходимые поля, а также “прикрепить” изображение договора купли-продажи.

Поданное заявление обрабатывается сотрудниками Госавтоинспекции в течение следующего дня, после чего принимается решение об оказании услуги либо отклонении запроса. Отказ может быть вынесен если не истек 10-дневный срок с момента продажи транспортного средства, если заявление было неправильно заполнено или не предоставлены необходимые документы.