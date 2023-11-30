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30 ноя 2023

“Соллерс” выделит 1,5 млрд рублей на производство автомобильных систем безопасности

“Соллерс” выделит 1,5 млрд рублей на производство автомобильных систем безопасности

Компания “Соллерс” подписала соглашение с властями Ульяновской области по организации производства автомобильных систем безопасности. По заявлению губернатора Ульяновской области Алексея Русских, соответствующее соглашение было подписано на выставке-форуме «Россия».

В частности, проект предусматривает выпуск рулей, рулевых колонок, подушек безопасности и ремней безопасности. Это станет первым производством в России с подобным уровнем локализации.

Будущая продукция будет использоваться для изготовления автомобилей не только в Ульяновской области, но и в других заводах России. Запуск назначен на первый квартал 2025 года.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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