Автомобильный портал Motorpage
24 дек 2020

Создаешь помехи движению – берегись!

Создаешь помехи движению – берегись!

Государственная Дума приняла законопроект, который подразумевает уголовную ответственность за создание помех на дорогах

Конечно же, до вступления в силу закон должен пройти две инстанции – Совет Федерации и Президента  РФ, но все же, читатель Motorpage, води аккуратнее! Каждая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Помех на дорогах не создавай – себе же дороже получится. Думается, что никто не захочет отдавать около ста тысяч своих кровно заработанных рублей в качестве штрафа. Уж не говоря о том, что, вряд ли, кому-то захочется жертвовать своим временем на обязательных работах, и уж тем более – своей свободой.

А ведь именно такие меры наказания определяются новым законопроектом. Кроме того, они пропорционально растут со степенью тяжести деяния. Например, если помеха привела к тяжкому вреду здоровью или ущербу имуществу, то проступок обойдется виновному в четыре года лишения свободы и почти миллионному штрафу. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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