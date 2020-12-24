Создаешь помехи движению – берегись!

Государственная Дума приняла законопроект, который подразумевает уголовную ответственность за создание помех на дорогах

Конечно же, до вступления в силу закон должен пройти две инстанции – Совет Федерации и Президента РФ, но все же, читатель Motorpage, води аккуратнее! Каждая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Помех на дорогах не создавай – себе же дороже получится. Думается, что никто не захочет отдавать около ста тысяч своих кровно заработанных рублей в качестве штрафа. Уж не говоря о том, что, вряд ли, кому-то захочется жертвовать своим временем на обязательных работах, и уж тем более – своей свободой.

А ведь именно такие меры наказания определяются новым законопроектом. Кроме того, они пропорционально растут со степенью тяжести деяния. Например, если помеха привела к тяжкому вреду здоровью или ущербу имуществу, то проступок обойдется виновному в четыре года лишения свободы и почти миллионному штрафу.