Создатель болидов Формулы-1 работает над собственным спорткаром

Эдриан Ньюи известен не только своей инженерной карьерой в серии Королевских гонок, но и работой в «гражданских» компаниях. Ньюи, например, участвовал в создании Aston Martin Valkyrie

Собственно, в недавнем интервью британскому порталу Motor1 Ньюи заявил о своих намерениях построить еще один спорткар, но уже полностью собственный. Инженер заявил, что на данный момент лишь сформирована концепция автомобиля, которая предполагает отказ от электромоторов и использование «чистого» ДВС. Правда, подробностей Ньюи не озвучил.

Стоит отметить, что Эдриану удалось прокатиться на тестовом прототипе Valkyrie. Он высоко отозвался о спорткаре, однако, высказал и несколько критических замечаний. Aston Martin потребуется поработать над картографией двигателя и активной подвеской. Шумоизоляция также требует доработки.