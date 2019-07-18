Специалисты Jaguar отпочковываются

Бывший руководитель отдела дизайна Jaguar Иэн Кэллум, который покинул свой пост в конце июня, объявил о создании собственного дизайн-ателье Callum. Первый проект студия планирует представить уже в сентябре этого года.

Пока что никакой информации касательно того, что это будет за проект, компания не раскрывает. Также держится в секрете информация о клиентах. На данный момент известно, что сам Кэллум занял пост директора по дизайну.

К слову, в свою команду господин Кэллум забрал очень много интересных личностей, например, Дэвида Фэрбэрна, который работал над электрическим Jaguar E-Pace или Адама Донфранческо, который разрабатывал гоночные Jaguar F-Type GT4, Aston Martin Vantage GT8 и Vantage GT12. Он, в свою очередь, занял пост технического директора.