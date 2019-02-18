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18 фев 2019

Спорт. Мощь. Женева

Спорт. Мощь. Женева
Автор фото: фирма-производитель

Мы уже много раз писали об итальянских спорткарах, которым суждено появиться на Женевском автосалоне. Сегодня мы поговорим о том, который выделяется на фоне остальных

Большинство автомобилей, о которых мы рассказывали ранее, являлись электрическими. Однако Berlinetta от компании Puritalia Automobili имеет под капотом традиционный  мотор V8. Правда, на задней оси установлен электромотор, так что перед нами гибрид. Характеристики силовой установки скромными не назовешь - 980 л. с. и 1 248 Н•м крутящего момента.

Управление распределением электрической энергии будет осуществляться благодаря специальному «самообучающемуся» алгоритму на основе искусственного интеллекта в облачном сервисе. К слову, большинством функций электрокара можно будет управлять при помощи смартфона. Всего компания Puritalia выпустит 150 подобных автомобилей, каждый из которых будет собран вручную и уникально оформлен в соответствии с пожеланиями заказчика.

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РБК, motor

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