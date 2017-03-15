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15 мар 2017

Средний возраст автомобилей вырос

Средний возраст автомобилей вырос
Автор фото: из архива моторпэйдж

Исследование парка всех легковых автомобилей России завершилось неутешительно: по состоянию на начало нынешнего года, средний возраст автомобилей составляет 12,9 лет, в то время, как еще в прошлом году этот показатель колебался на уровне 12,5 лет. Соотечественники стали реже покупать новые автомобили, предпочитая докатывать старые

Однако, в разных сегментах цифры отличаются, так средний возраст иномарок составил 10,4 года, а отечественных брендов, в которые попали и автомобили, выпущенные в СНГ, 16,4 года. Самый скромный средний возраст оказался у внедорожников УАЗ, «всего» 15,5 лет, чуть старше автомобили «ВАЗ», 15,6 лет, а возраст остальных марок, вроде ГАЗ и АЗЛК, в среднем составляет 20,5 лет.

Интересна статистика и по иномаркам: самый молодой автопарк состоит из китайских автомобилей, средний возраст которых составляет 5,8 лет, что объяснимо относительно недавним выходом китайцев на Российский рынок, чуть выше средний возраст корейцев, 6,9 лет. Куда более долгоиграющими оказались американские машины, средний возраст которых колеблется на отметке в 9,1 год, европейские, в среднем 10,4 года, а самыми старыми, как не трудно догадаться, признали «японок», средний возраст 12,6 лет.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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