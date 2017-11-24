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24 ноя 2017

Средняя выплата по ОСАГО продолжает расти

Средняя выплата по ОСАГО продолжает расти

За первые десять месяцев этого года средняя выплата по ОСАГО выросла на 15% до 77 050 рублей. При этом, размер средней премии снизился на 3% до 5820 рублей. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

В октябре 2017 года средняя выплата выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74 891 тыс. рублей, средняя премия сократилась на 4% - до 5863 тыс. рублей.

«С начала года продолжается ежемесячное падение средней премии по ОСАГО на фоне роста средней выплаты, мы уже неоднократно заявляли об этом как об основном тренде», - заявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам связано это с растущей долей мошенничества. Так, за первые месяцев этого в сфере страхования выявлено свыше 700 (рост на 49,3%) преступлений, 300 из которых совершены в организованных формах. За этот период окончены расследования по 433 уголовным делам, из них в суд направлено 381. Раскрыто 301 преступление, совершенное в организованных формах. Размер причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составил более 218 млн рублей. Обеспечено возмещение ущерба на сумму порядка 104 млн рублей. Выявлено 166 лиц, совершивших преступления данного вида, из них 152 – привлечены к уголовной ответственности.

Президент РСА считает, что за те регионы, где мошенничество в ОСАГО развито в большей степени, платят автомобилисты других территорий, тогда как справедливые тарифы должны учитывать все факторы и безубыточные водители не должны платить за убыточных, резюмировал глава РСА.
 

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При написании новости использовалась информация:
РСА

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