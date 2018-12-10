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10 дек 2018

SSC Tuatara тестируют на магистралях

SSC Tuatara тестируют на магистралях

Помимо Bugatti и Koenigsegg существует множество иных компаний, которые делают свой собственный мощный гиперкар и пророчат ему великое будущее

Когда-то существовала такая интересная фирма, как Shelby SuperCars. Запомнилась она одним достижением, выпустив спортивное купе Ultimate Aero TT, которое стало обладателем официального рекорда скорости для серийных автомобилей — 412,28 км/ч. Чуть позже этот рекорд был побит результатом Bugatti Veyron Super Sport (431,07 км/ч), а в прошлом году самым быстрым стал шведский Koenigsegg Agera RS — 446,97 км/ч! Собственно, про маленькую американскую фирму все забыли.

Однако сами Shelby SuperCars не забыли о своем предназначении по постройке быстрых автомобилей и перешли к решительным действиям. Фирму быстренько переименовали в SSC North America, дабы избежать патентных споров с компанией Кэрролла Шелби: основатель SSC Джерод Шелби всего лишь его однофамилец. Чуть позже компания выпустила и очередную модель - SSC Tuatara. Фактически , тогда в 2011 году автомобиль появился на публике в первый и последний раз.

Хоронить, кстати, автомобиль рано. Дело в том, SSC Tuatara был показан в начале текущего года на выставке в Пеббл-Бич. Теперь в сети появилось 10-секундное видео, на котором гиперкар запечатлён на дороге общего пользования. По предварительным данным, SSC Tuatara будет приводиться в движение бензиновым 5,9-литровым турбомотором с отдачей в 1 750 л.с. Ожидается, что разгон до 100 км/ч будет занимать у новинки около 2,5 секунд, а максимальная скорость составит 482 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, Авторамблер

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