Стали известны подробности о новом российском автомобиле «Монарх»

Российская компания завершила разработку премиального электромобиля стоимостью от 4,4 млн рублей

Российская компания Monarch объявила о завершении разработки одноименного электрокара и готовности к производству нескольких экземпляров для сертификации. Автомобиль, который по своим габаритам «не уступает Mercedes-Benz S-Class», будет доступен в двух версиях — S200 и S400. Цифровой индекс обозначает мощность силовой установки в киловаттах, что эквивалентно 272 л.с. и 544 л.с. соответственно.

«Монарх» будет предложен с комплектами батарей на 60 или 80 кВт-ч, которые в последнем случае обеспечат максимальный запас хода в 400 километров. В компании отметили, что намерены проходить сертификацию «по пути Aurus» — в два этапа. Сначала выпустят ограниченную партию автомобилей, а потом — «более масштабную». Всего в рамках проекта планируется собрать 30 машин, 10 из которых будут «именными». В их конструкции и оформлении интерьера используют алюминий, карбон, ценные породы дерева, натуральную кожу и драгоценные металлы.