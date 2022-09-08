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8 сен 2022

Стали известны подробности о самой дорогой версии Chery Tiggo 4 Pro

Стали известны подробности о самой дорогой версии Chery Tiggo 4 Pro
Автор фото: фирма-производитель

Российский офис Chery продолжает подогревать интерес к новинке осени – кроссоверу Tiggo 4 Pro. На этот раз компания раскрыла оснащение самой дорогой комплектации модели – Style.

Давайте разберемся в механической части - под капотом кроссовера в версии Style будет располагаться полуторалитровый турбомотор, который развивает 147 лошадиных сил. Интересный факт - в Китае этот же двигатель развивает на пятнадцать "лошадей" больше, но для нашего рынка его решили дефорсировать, чтобы попасть под меньшее налогообложение.

Что касается опций, то у кроссовера в исполнении Style будет внушительный список систем безопасности, в том числе мониторинг давления и температуры в шинах, система курсовой устойчивости, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система помощи при экстренном торможении, помощи при старте в гору.

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