Стали известны подробности о самой дорогой версии Chery Tiggo 4 Pro

Российский офис Chery продолжает подогревать интерес к новинке осени – кроссоверу Tiggo 4 Pro. На этот раз компания раскрыла оснащение самой дорогой комплектации модели – Style.

Давайте разберемся в механической части - под капотом кроссовера в версии Style будет располагаться полуторалитровый турбомотор, который развивает 147 лошадиных сил. Интересный факт - в Китае этот же двигатель развивает на пятнадцать "лошадей" больше, но для нашего рынка его решили дефорсировать, чтобы попасть под меньшее налогообложение.

Что касается опций, то у кроссовера в исполнении Style будет внушительный список систем безопасности, в том числе мониторинг давления и температуры в шинах, система курсовой устойчивости, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система помощи при экстренном торможении, помощи при старте в гору.