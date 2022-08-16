Стартовали продажи кабриолета Dodge Challenger

Дилеры Dodge в Северной Америке начали принимать заказы на открытие версии Challenger. Разумеется, речь идет не о заводской модификации, хотя офис марки официально поддерживает данный проект.

Да, клиенты, которые купили Dodge-кабриолет, не потеряют гарантии и смогут без проблем обслуживаться на фирменных сервисных станциях. Саму же переделку осуществляет мастерская Drop Top Customs из Хай Спрингса, штат Флорида. Ателье уже давно занимается подобными конверсиями, но официальное одобрение получают впервые.

Интересный факт, конверсию могут провести и для подержанных «Челленджеров» от 2008 года с младше. Все работы занимают 8–10 недель. К слову, у Dodge Challenger были и заводские открытые версии. Но их выпускали только два года — в 1970-м и 1971-м.