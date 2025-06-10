Stellantis планирует полностью обновить модельный ряд Chrysler, но не в пользу электрокаров

Компания Stellantis готовит полномасштабное возвращение бренда Chrysler на рынок. Вместе с ребрендингом, концерн планирует полностью освежить фирменный дизайн марки и разработать новую линейку автомобилей

По словам главного дизайнера Stellantis Ральфа Жиля, Chrysler «созрел для нового этапа». Сейчас марка фактически ассоциируется только с минивэнами Pacifica и Voyager, в то время как другие бренды концерна, включая европейскую Lancia, уже готовят по нескольку новых моделей. Чтобы вернуть интерес покупателей, Stellantis намерена использовать Chrysler для экспериментов, которые позволят заполнить пустующие ниши в портфеле концерна.

Несмотря на то, что Stellantis ранее обещала сделать Chrysler полностью электрическим, будущие модели будут разрабатываться на платформах STLA Medium и STLA Large, которые позволяют оснастить автоомбиль не только электромоторами, но также гибридными системами и даже традиционным ДВС. Напомним, что на данных архитектурах базируется Dodge Charger, Jeep Wagoneer S и Peugeot 3008.

Компания подтвердила, что сейчас ведется работа над новой моделью, которая была вдохновлена концептом Halcyon. В первую очередь речь идет о седане (возможном преемнике Chrysler 300), но также в планах сделать кроссовер на этой же платформе. Помимо этого, в планах бренда выпустить новое поколение минивэна Pacifica с электрической силовой установкой.

