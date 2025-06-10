Автомобильный портал Motorpage
10 июн 2025

Stellantis планирует полностью обновить модельный ряд Chrysler, но не в пользу электрокаров

Stellantis планирует полностью обновить модельный ряд Chrysler, но не в пользу электрокаров
Автор фото: ru.freepik.com

Компания Stellantis готовит полномасштабное возвращение бренда Chrysler на рынок. Вместе с ребрендингом, концерн планирует полностью освежить фирменный дизайн марки и разработать новую линейку автомобилей

По словам главного дизайнера Stellantis Ральфа Жиля, Chrysler «созрел для нового этапа». Сейчас марка фактически ассоциируется только с минивэнами Pacifica и Voyager, в то время как другие бренды концерна, включая европейскую Lancia, уже готовят по нескольку новых моделей. Чтобы вернуть интерес покупателей, Stellantis намерена использовать Chrysler для экспериментов, которые позволят заполнить пустующие ниши в портфеле концерна.

Несмотря на то, что Stellantis ранее обещала сделать Chrysler полностью электрическим, будущие модели будут разрабатываться на платформах STLA Medium и STLA Large, которые позволяют оснастить автоомбиль не только электромоторами, но также гибридными системами и даже традиционным ДВС. Напомним, что на данных архитектурах базируется Dodge Charger, Jeep Wagoneer S и Peugeot 3008.

Компания подтвердила, что сейчас ведется работа над новой моделью, которая была вдохновлена концептом Halcyon. В первую очередь речь идет о седане (возможном преемнике Chrysler 300), но также в планах сделать кроссовер на этой же платформе. Помимо этого, в планах бренда выпустить новое поколение минивэна Pacifica с электрической силовой установкой.
 

При написании новости использовалась информация:
autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Land Rover представил Defender Trophy Edition, вдохновленный соревнованиями Camel Trophy

20 июня 2025

Mercedes-Benz пока не планирует отказываться от автомобилей с ДВС

20 июня 2025

Китайский подержанный люксовый автомобиль продан за рекордные 1,5 млн долларов

20 июня 2025

В России сохраняется переизбыток непроданных машин до конца 2025 года

20 июня 2025

Продажи автомобилей класса люкс в России выросли на 76% вопреки общему падению авторынка

20 июня 2025
Changan UNI-V (2023) колесо

Changan Uni-V получит полный привод и автомат в России

19 июня 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

VGV U70 Pro - vgv u70 pro (2024) китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство Тест драйв
20 июня 2025

VGV U70 Pro
"Китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство"
SOUEAST S07 - soueast s07 (2025) полный привод, «автомат», chery
Тест драйв
14 июня 2025

SOUEAST S07
"Полный привод, «автомат», Chery"
KGM Rexton - kgm rexton (2025) сегодня, но по семь
Тест драйв
09 июня 2025

KGM Rexton
"Сегодня, но по семь"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 6 0 4 0