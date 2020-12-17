Автомобильный портал Motorpage
17 дек 2020

Стив Маттин больше не нарисует нам «Весты»

Стив Маттин больше не нарисует нам «Весты»

Знаменитый британский дизайнер, который перевернул наше представление о внешнем облике отечественных автомобилей, покинул свой пост

Vesta, Xray , весь «Икс-образный» стиль – это все его работа. Но творить Маттин в Lada больше не будет. После почти десятилетнего труда дизайнер решил прекратить деятельность. Причины такого решения не обозначаются. Есть лишь краткая официальная формулировка – «по личным обстоятельствам». Кстати, из компании Маттин полностью не уходит, а остается в статусе советника.

Кто займет его место? Выходец из Renault, Жан-Филипп Салар. До последнего момента он занимал пост руководителя дизайнерской редакции Renault в Восточной Европе.  Новые Logan Sandero, а также Arkana были разработаны именно под его руководством.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...

Мусорные дороги – реальность!

17 декабря 2020
Kia Carnival (2021)

Kia Carnival сертифицирован для России

17 декабря 2020
Bentley Bacalar

Bentley показали новый родстер

17 декабря 2020
Nissan GT-R (X) 2050

В Nissan представили GT-R будущего

17 декабря 2020

Разбитый «Корвет» починили лапшой

17 декабря 2020

Штрафы за телефон – наказания начались!

17 декабря 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q3 - audi q3 2019 подтверждение правила Тест драйв
17 декабря 2020

Audi Q3
"Подтверждение правила"
Audi Q7 - audi q7 (2020) цифра, пневма, статус
Тест драйв
14 декабря 2020

Audi Q7
"Цифра, пневма, статус"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 зачем его манит в поля?
Тест драйв
13 декабря 2020

Renault Kaptur
"Зачем Renault Kaptur манит в поля?"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 3 2 2