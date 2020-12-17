Стив Маттин больше не нарисует нам «Весты»

Знаменитый британский дизайнер, который перевернул наше представление о внешнем облике отечественных автомобилей, покинул свой пост

Vesta, Xray , весь «Икс-образный» стиль – это все его работа. Но творить Маттин в Lada больше не будет. После почти десятилетнего труда дизайнер решил прекратить деятельность. Причины такого решения не обозначаются. Есть лишь краткая официальная формулировка – «по личным обстоятельствам». Кстати, из компании Маттин полностью не уходит, а остается в статусе советника.

Кто займет его место? Выходец из Renault, Жан-Филипп Салар. До последнего момента он занимал пост руководителя дизайнерской редакции Renault в Восточной Европе. Новые Logan Sandero, а также Arkana были разработаны именно под его руководством.