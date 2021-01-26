Столица пополнилась новыми перехватывающими парковками

Всего их восемь - каждая располагается вблизи определенной станции метро или Московского центрального кольца. Парковки бесплатны, но лишь на определенных условиях

Вся эта парковочная радость появилась на востоке столицы и в районах Новой Москвы. Три парковки появились возле кольцевой станции «Измайлово». Еще одна – возле станции «Соколиная гора». Остальные пять попали в распоряжение метрополитена. Две из них расположились возле станции калининской линии «Новокосино». Последние находятся у станций «Рассказовка» и «Говорово», что рядом с Боровским шоссе.

Что касается оплаты, то парковки могут быть бесплатными, однако, для этого читателям Motorpage придется постараться. Ничего сложного нет – минимум две поездки на метро или, уже упомянутой, центральной кольцевой линии. Поездки на поездах Московского центрального диаметра тоже учитываются. Правда, начинать поездку надо строго с ближайшей к парковке станции. Если же общественным транспортом передвигаться не предполагается, то придется платить - по пятьдесят рублей за час.