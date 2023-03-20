Страховщики заявили о росте цен на запчасти

С марта прошлого года цены на запчасти в России выросли на 19,5%. Впрочем, страховые компании говорят о том, что ценники стабилизируются.

По заявлению главы РСА, Евгения Уфимцева, если сравнивать нынешние ценники с аналогичными цифрами, которые были зафиксированы в декабре, то можно заметить даже снижение на шесть с половиной процентов. Такая динамика обусловлена открытием новых каналов поставок запчастей, включая параллельный импорт.

Впрочем запасные детали на некоторые модели машин подорожали многократно. Яркий пример здесь - дверь багажника Nissan X-Trail. Данная запчасть подскочила в цене на восемьдесят прцентов.